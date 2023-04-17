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08:50, 17 апреля 2023Забота о себе

Сексотерапевт оценила популярный способ проверки чувств из TikTok

Сексотерапевт Кейт Мойл рассказала о правиле 90 дней в отношениях

Фото: Khamkéo Vilaysing / Unsplash

Сексотерапевт Кейт Мойл оценила популярный в TikTok способ проверки чувств «правило 90 дней», сравнив этот тренд с испытательным сроком на работе. Мнение эксперта по отношениям и сексу опубликовало издание Metro.

Суть способа состоит в том, чтобы в течение трех месяцев наблюдать за партнером, проверять его чувства, а по завершении «испытательного срока» принять решение о продолжении отношений либо их завершении. Как правило, во время такого пробного периода одна или обе стороны устанавливают определенные ограничения или требования, рассказала сексотерапевт.

Недостаток этого тренда может заключаться в том, что он заставляет критично относиться к партнеру. Мы начинаем фокусироваться на негативе, на вещах, которые хотим изменить, вместо того, чтобы наслаждаться тем, что нам нравится

Кейт Мойлсексотерапевт
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Мойл добавила, что «правило 90 дней» может стать частью здоровых отношений, если влюбленные вместе обсуждают ограничения и учитывают потребности обоих. Она попросила помнить, что романтические союзы не бывают идеальными, парам важно уметь разговаривать, слышать друг друга и идти на компромисс. Помимо этого, сексотерапевт предупредила, что даже через три месяца «испытательного срока» люди могут сомневаться, делая следующий шаг в отношениях.

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Екатерина Улитина
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