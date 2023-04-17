Минобороны сообщило об отражении российскими военными двух контратак ВСУ

Минобороны России: войска группировки «Центр» отбили две контратаки ВСУ на двух участках

Российские военные отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на червоно-дибровском и ямполовском участках фронта. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Так, на червоно-дибровском участке российские разведчики вскрыли перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. «Армейской авиацией нанесен ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике», — рассказал Савчук.

Взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции на ямполовском участке. В результате ответного огня российской артиллерии украинские силы понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые позиции.

16 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 30 бойцов на херсонском направлении. Кроме того, украинские силы потеряли три автомобиля и одну самоходную гаубицу «Гвоздика».