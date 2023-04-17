Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:40, 17 апреля 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило об отражении российскими военными двух контратак ВСУ

Минобороны России: войска группировки «Центр» отбили две контратаки ВСУ на двух участках

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные отбили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на червоно-дибровском и ямполовском участках фронта. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Так, на червоно-дибровском участке российские разведчики вскрыли перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. «Армейской авиацией нанесен ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике», — рассказал Савчук.

Взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции на ямполовском участке. В результате ответного огня российской артиллерии украинские силы понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые позиции.

16 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 30 бойцов на херсонском направлении. Кроме того, украинские силы потеряли три автомобиля и одну самоходную гаубицу «Гвоздика».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна. Она назвала Киев инструментарием Варшавы против России
Стало известно о пожаре на Белгородской ТЭС после атаки беспилотников
Перечислены поводы для срочного обращения к офтальмологу
Главы МИД стран «Большой семерки» призвали Пекин к ответственным действиям
Телескоп Уэбба обнаружил крошечную галактику с интенсивным звездообразованием
США вместе с Японией и Южной Кореей начали учения по противоракетной обороне
В Китае спрогнозировали рост доверия в военной сфере между Россией и КНР
Девушка сделала ДНК-тест дочери и получила неожиданный результат
Раскрыты особенности подготовки российских десантников в зоне СВО
Минобороны сообщило об отражении российскими военными двух контратак ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.