Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:42, 17 апреля 2023Наука и техника

Samsung откажется от поисковика Google в своих смартфонах

NYT: Samsung поменяет поисковик Google в своих смартфонах на Bing

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Samsung рассмотрит возможность отказаться от поисковика Google в своих смартфонах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

О планах корейской корпорации рассказали источники NYT. По словам инсайдеров, сотрудники Google были шокированы, когда в марте узнали о планах партнера. В материале говорится, что контракт с Samsung оценивается в три миллиарда долларов в год, и новости о возможной смене поисковой машины в устройствах корейского IT-гиганта вызвали панику.

Уточняется, что Samsung рассматривает возможность установить Bing в качестве поисковой системы по умолчанию. Одним из преимуществ продукта от Microsoft назвали поддержку поиска с помощью искусственного интеллекта.

Источники рассказали, что в Google также занимаются модернизацией своего поисковика. В частности, в компании работают над проектом Magi, в рамках которого новая поисковая машина будет предоставлять клиентам «более персонализированный опыт». В Google подтвердили, что изучают применение искусственного интеллекта в технологии поиска, представители Samsung и Microsoft отказались от комментариев.

В начале апреля источники издания Economist рассказали, что чат-бот ChatGPT стал причиной утечки корпоративных данных Samsung. Уточняется, что сотрудники фирмы неправильно использовали бота в своей работе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.