Samsung откажется от поисковика Google в своих смартфонах

NYT: Samsung поменяет поисковик Google в своих смартфонах на Bing

Samsung рассмотрит возможность отказаться от поисковика Google в своих смартфонах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

О планах корейской корпорации рассказали источники NYT. По словам инсайдеров, сотрудники Google были шокированы, когда в марте узнали о планах партнера. В материале говорится, что контракт с Samsung оценивается в три миллиарда долларов в год, и новости о возможной смене поисковой машины в устройствах корейского IT-гиганта вызвали панику.

Уточняется, что Samsung рассматривает возможность установить Bing в качестве поисковой системы по умолчанию. Одним из преимуществ продукта от Microsoft назвали поддержку поиска с помощью искусственного интеллекта.

Источники рассказали, что в Google также занимаются модернизацией своего поисковика. В частности, в компании работают над проектом Magi, в рамках которого новая поисковая машина будет предоставлять клиентам «более персонализированный опыт». В Google подтвердили, что изучают применение искусственного интеллекта в технологии поиска, представители Samsung и Microsoft отказались от комментариев.

В начале апреля источники издания Economist рассказали, что чат-бот ChatGPT стал причиной утечки корпоративных данных Samsung. Уточняется, что сотрудники фирмы неправильно использовали бота в своей работе.