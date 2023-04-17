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08:57, 17 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ начали использовать бронемутантов

«РВ»: Киев бросил бронемутантов в бой в Бахмуте против российских сил

Фото: Telegram-канал «Военкоры русской весны»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой в Артемовске (украинское название — Бахмут) переделанную боевую технику неизвестного назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Речь идет о бронемашине на базе советского танка Т-64, с которого демонтировали башню, вооружили пулеметом и обвесили динамической защитой «Контакт-1». Данный образец военкоры окрестили «бронемутантом».

Предположительно, этот танк переделали под пункт управления войсками либо же попытались превратить его в подобие боевой машины пехоты.

Ранее директор Музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что ВСУ стали широко использовать фальшивые танки, чтобы запутать российскую разведку. По словам военного эксперта, украинские силы все чаще выставляют надувные макеты артиллерийских установок и танков, которые имитируют даже электромагнитное тепловое излучение. Бойцы, в свою очередь, создают видимость обслуживания этой техники, утверждает Кнутов.

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Марина Совина
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