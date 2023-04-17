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11:26, 17 апреля 2023Силовые структуры

Раскрыт мотив убийства подруги сотрудником российского СИЗО

СКР: сотрудник подмосковного СИЗО зарезал подругу из-за сложных отношений
Начало событий в новости Работник российского СИЗО зарезал ножом девушку

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Следователь предъявил обвинение в убийстве девушки 23-летнему жителю подмосковных Химок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ходе допроса обвиняемый признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Мотивом убийства могли стать сложные отношения мужчины с 21-летней подругой, пишет «МК». Он познакомился с девушкой на улице три года назад. Тогда она училась в полицейском колледже и жила с отцом, который в прошлом тоже служил в правоохранительных органах, в съемной квартире в Подмосковье. Они родом из Майкопа.

У пары были сложные отношения, они то сходились, то расходились, рассказали близкие мужчины. Сам он проживал с мамой и бабушкой, но недавно заявил им о намерении съехать и жить отдельно в арендованной квартире. Родственницы отметили, что мужчина в последнее время был агрессивным.

После убийства подруги он позвонил матери и сказал ей: «Я ее убил, теперь сяду».

Обвиняемый работал в СИЗО около года, до этого был охранником на складе в аэропорту и машинистом на железной дороге.

По данным следствия, 15 апреля на улице Лермонтовской в Подолино между обвиняемым и его знакомой произошел конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей несколько ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

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Любовь Ширижик
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