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11:30, 16 апреля 2023Силовые структуры

Работник российского СИЗО зарезал ножом девушку

112: в Подмосковье работник СИЗО задержан за убийство девушки ножом

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

В Московской области работник СИЗО задержан за убийство девушки ножом, сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, сотрудник изолятора, имеющий звание прапорщика, зарезал знакомую, ударив ее ножом в шею. Конфликт произошел в селе Подолино близ города Химки.

Точная причина конфликта пока неизвестна, но, предположительно, ею стала ревность.

В ноябре 2022 года в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении сотрудника серпуховского следственного изолятора, где была выявлена действовавшая более года ячейка движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России).

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Антон Похиляк
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