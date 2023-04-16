Работник российского СИЗО зарезал ножом девушку

112: в Подмосковье работник СИЗО задержан за убийство девушки ножом

В Московской области работник СИЗО задержан за убийство девушки ножом, сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, сотрудник изолятора, имеющий звание прапорщика, зарезал знакомую, ударив ее ножом в шею. Конфликт произошел в селе Подолино близ города Химки.

Точная причина конфликта пока неизвестна, но, предположительно, ею стала ревность.

В ноябре 2022 года в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении сотрудника серпуховского следственного изолятора, где была выявлена действовавшая более года ячейка движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России).

