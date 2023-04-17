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14:02, 17 апреля 2023Среда обитания

Москвичи бросились покупать жилье в Сочи

«Городской риэлторский центр»: московский спрос на жилье в Сочи вырос на 21%

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года спрос на жилье в Сочи со стороны москвичей вырос на 21,3 процента относительно четвертого квартала 2022-го. О том, что жители столицы бросились покупать недвижимость в этом городе, говорится в исследовании «Городского риэлторского центра», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом в январе-марте текущего года интерес москвичей к жилью в Сочи оказался на 18,5 процента ниже, чем в тот же период годом ранее. Эксперты отмечают, что вместе со спросом произошел небольшой рост цен. Большинство жителей Москвы покупают недвижимость в городе-курорте ради отдыха или инвестиций.

«Москвичи в целом не та категория покупателей, которые рассматривают недвижимость в Сочи как причину для переезда. Переезд, как правило, интересует клиентов из северных регионов нашей страны», — рассказала директор агентства Юлия Усачева.

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Положительная динамика также наблюдается в месячном выражении — в марте спрос со стороны москвичей увеличился на 10,6 процента по сравнению с февралем. Рост показателя был зафиксирован в двух из трех месяцев года. В то же время мартовский результат в 2023 году оказался на 26,7 процента ниже результата марта 2022-го.

В апреле аналитики компании Five спрогнозировали, что в 2023 году первичное жилье в Сочи может подорожать. По их словам, застройщики могут повысить стоимость новостроек до 20 процентов.

Александра Качан
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