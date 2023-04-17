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15:58, 17 апреля 2023Россия

Военком Москвы подтвердил решение не направлять новобранцев 2023 года в зону СВО

Военком Москвы: срочников, призванных в 2023 году, не будут направлять в зону СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащих срочной службы 2023 года призыва не будут направлять в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в пресс-центре «МК».

Военком напомнил, что решение не направлять срочников в зону спецоперации принял президент России Владимир Путин. По словам Локтева, соответствующее распоряжение главы государства «распространяется в том числе и на новобранцев 2023 года».

Исполнение распоряжения держит на особом контроле министр обороны России Сергей Шойгу, напомнил Локтев. Он заверил, что ни один призывник текущей призывной кампании не отправится в зону СВО.

Весенний призыв на срочную службу начался 1 апреля. В рамках него в Вооруженные силы России планируется призвать 147 тысяч новобранцев. Призыв продлится до 15 июля.

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Алан Босиков
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