Военком Москвы подтвердил решение не направлять новобранцев 2023 года в зону СВО
Военнослужащих срочной службы 2023 года призыва не будут направлять в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в пресс-центре «МК».
Военком напомнил, что решение не направлять срочников в зону спецоперации принял президент России Владимир Путин. По словам Локтева, соответствующее распоряжение главы государства «распространяется в том числе и на новобранцев 2023 года».
Исполнение распоряжения держит на особом контроле министр обороны России Сергей Шойгу, напомнил Локтев. Он заверил, что ни один призывник текущей призывной кампании не отправится в зону СВО.
Весенний призыв на срочную службу начался 1 апреля. В рамках него в Вооруженные силы России планируется призвать 147 тысяч новобранцев. Призыв продлится до 15 июля.