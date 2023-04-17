Россиян предупредили о всплеске активности мошенников

Аналитик Сизов допустил рост активности мошенников на фоне закона об электронных повестках

Россияне могут столкнуться с очередным всплеском активности телефонных мошенников на фоне принятия закона об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Новые схемы

Пока резкого роста мошенничества в связи этой темой не зафиксировано, однако злоумышленники всегда пользуются социальной повесткой, чтобы выманить деньги, отметил аналитик.

«Каждый раз, когда соответствующий информационный фон появляется, когда меняется законодательство, когда вводятся какие-то новые меры, как это было в ковид с QR-кодами, выплатами, мошенники максимально активно пользуются этими информационными поводами и с их помощью пытаются выманить средства у потенциальных жертв», — объяснил он.

Потенциальные жертвы

Основной целью будут люди, которые подлежат призыву в армию, либо их близкие, считает Алексей Сизов. В то же время звонок мошенников может получить практически каждый россиянин.

«Категория граждан, на которых будут направлены соответствующие телефонные звонки и рассылки, будет близка. Мошенники подбирают актуальную [группу], вряд ли будут выбирать пожилых людей. С другой стороны, это может быть абсолютно веерная рассылка, подобные телефонные звонки могут идти и обычным студентам, и пожилым», — отметил специалист.

Любому человеку надо ждать потенциального звонка на свой номер. Не надо исключать себя из этой группы и надеяться, что мошенник обойдет стороной Алексей Сизов аналитик

Как распознать мошенника?

Если речь идет о звонках из якобы военкоматов и других силовых ведомств, здесь сложно выявить первые признаки беседы со злоумышленником, отметил Алексей Сизов. Важно отдавать себе отчет при разговоре, когда собеседник, который представился сотрудником какого-то органа начинает вымогать деньги, — в этой ситуации речь уже идет о взятке, за что предусмотрено уголовное наказание, напомнил Алексей Сизов.

«В наше время с меняющейся схемой работы "Госуслуг", появлением новых сервисов, сложно сказать, является ли звонок мошенническим. Люди не успевают за теми изменениями, не успевают погрузиться в те сервисы, которые появляются и становятся актуальными. Мошенники ровно этим и пользуются», — сказал он.

Надо идти по простым сценариям — сотрудники ведомств редко звонком осуществляют оперативные действия. Когда по телефону говорят, что будет проводиться следственное мероприятие, все мы прекрасно понимаем, что это должен быть вызов в соответствующий орган Алексей Сизов аналитик

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жительница Петрозаводска отдала мошенникам 2,2 миллиона рублей, чтобы «отмазать» мужа от отправки на фронт.

Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что супруга женщины собираются отправить в зону боевых действий, но этого можно избежать, следуя инструкциям. После беседы россиянка сняла 1,6 миллиона рублей с банковского счета и оформила кредит еще на 600 тысяч. Все деньги она перевела неизвестному, после чего поняла, что ее обманули. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения предусматривают возможность отправки повесток для призыва на военную службу через «Госуслуги». Такое извещение будет приравнено к обычной бумажной повестке. Последнюю теперь можно вручать не лично в руки призывнику, но и родственникам, а также отправлять заказными письмами.

Повестки теперь также будут приходить не только по месту прописки, но и фактическому адресу проживания. Также будет создан единый реестр, куда вносится имя получателя. Повестка будет считаться врученной спустя семь дней, после чего запрещается выезжать из страны. Ограничение можно снять, придя в военкомат. При неявке в течение 20 дней вводятся санкции — гражданин не сможет взять кредит, оформить ИП или статус самозанятого, регистрировать недвижимость, а также проводить операции с уже имеющейся.