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09:00, 17 апреля 2023Мир

Военные Тайваня зафиксировали приближение 18 летательных аппаратов армии Китая

Минобороны Тайваня зафиксировало 18 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК вблизи острова

Фото: China Daily / Reuters

Тайваньские военные за сутки зафиксировали приближение к острову 18 летательных аппаратов и 4 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны острова, передает ТАСС.

Утверждается, что речь идет в том числе о беспилотнике TB-001, двух многоцелевых вертолетах Z-9 и истребителе J-11. В ведомстве отметили, что четыре летательных аппарата вошли в юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны системы противовоздушной обороны (ПВО) острова.

В свою очередь, Вооруженные силы Тайваня в ответ подняли воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, развернули зенитные ракетные комплексы, а также распространили радиопредупреждения.

Ранее Минобороны Тайваня зафиксировало 58 самолетов ВС Китая вблизи острова.

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Марина Совина
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