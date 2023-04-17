Военные Тайваня зафиксировали приближение 18 летательных аппаратов армии Китая

Минобороны Тайваня зафиксировало 18 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК вблизи острова

Тайваньские военные за сутки зафиксировали приближение к острову 18 летательных аппаратов и 4 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны острова, передает ТАСС.

Утверждается, что речь идет в том числе о беспилотнике TB-001, двух многоцелевых вертолетах Z-9 и истребителе J-11. В ведомстве отметили, что четыре летательных аппарата вошли в юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны системы противовоздушной обороны (ПВО) острова.

В свою очередь, Вооруженные силы Тайваня в ответ подняли воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, развернули зенитные ракетные комплексы, а также распространили радиопредупреждения.

Ранее Минобороны Тайваня зафиксировало 58 самолетов ВС Китая вблизи острова.