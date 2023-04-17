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00:46, 17 апреля 2023Бывший СССР

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких регионах Украины вечером 16 апреля. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, пишет РИА Новости.

В частности, в 23:33 сигнал прозвучал в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

13 апреля сообщалось, что власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Как утверждало издание «Страна.ua», причиной мог стать вылет самолетов-носителей ракет «Кинжал» Военно-космических сил России. До этого, 11 апреля, сигнал прозвучал в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.

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Марина Совина
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