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15:24, 17 апреля 2023Путешествия

В Турции захотели найти лазейки для нормального отдыха россиян

«КП»: в Турции предложили решить проблему с кредитными картами для российских туристов

Фото: Bhumil Chheda / Unsplash

В Турции захотели обойти санкции и найти лазейки для нормальной работы и отдыха прибывающих в страну россиян. Об этом «Комсомольской правде» («КП») рассказал глава турецкой Федерации туроператоров Фируз Баглыкая.

«Россияне приезжают с наличкой, но она ограничена, и если Турция хочет зарабатывать на туристах больше, то она должна решить проблему использования кредитных карт, — предложил эксперт. — Это обязательно нужно сделать».

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Другой собеседник издания, коммерческий директор канатной дороги «Олимпос» в Анталье Хайдар Джулфа подчеркнул, что Турция на протяжении долгих лет работает с гражданами России и научилась справляться с возникающими трудностями. «Уже успешно решаются проблемы с дозаправками у авиаперевозчиков, с заменой одних бортов на другие, — добавил он. — Наши страны заинтересованы в развитии отношений, и я уверен, у нас все получится».

Ранее в апреле стало известно, что в 2023 году российские туристы стали лидерами по поездкам в Анталью. В общей сложности на популярный турецкий курорт в период с 1 января по 9 апреля прибыли около 1,1 миллиона иностранцев, из которых 30 процентов составили россияне.

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Фариза Бацазова
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