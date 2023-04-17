«РВ»: российская артиллерия остановила попытку наступления ВСУ под Угледаром в ДНР

Российская артиллерия остановила попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его информации, десантно-штурмовые группы украинских военных с применением бронетехники пытались атаковать российские позиции в районе сел Павловка и Никольское. Однако их движение было вовремя вскрыто российской разведкой, по наступающим танкам и БМП ударила артиллерия, управляемые ракеты и вертолетчики.

Встречные бои в руинах шли много часов. По данным военкоров, ВСУ понесли потери и не смогли продвинуться.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях пресекли деятельность украинских диверсантов в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).