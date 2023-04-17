Москвич утонул после ссоры с женой из-за приезда тещи на Пасху

«МК»: москвич утонул в пруду музея-заповедника Царицыно после ссоры с женой из-за тещи

В Москве со дна одного из прудов музея-заповедника Царицыно достали тело 43-летнего мужчины, который ушел из дома после ссоры с женой из-за приезда тещи на Пасху и не вернулся. Об этом пишет «МК».

По информации издания, 14 апреля в полицию обратилась супруга погибшего, которая начала волноваться из-за того, что ее муж не выходил на связь больше восьми часов. По словам россиянки, до этого после ссор он мог всю ночь просидеть на лавочке, но всегда отвечал на телефонные звонки.

Как пишет автор материала, после ссоры мужчина предупредил жену, что пойдет на пруд. Изначально полиция разыскивала его на Борисовских прудах возле дома, где не обнаружила никаких следов. Тогда правоохранители осмотрели другие водоемы и через некоторое время нашли куртку пропавшего на берегу одного из царицынских прудов, из которого водолазы позже вытащили тело погибшего.

Ранее в Новокузнецке россиянин попытался сжечь квартиру вместе с находящейся внутри тещей, однако сгорел сам. При этом 70-летнюю женщину успели спасти. Кроме ожогов, медики диагностировали у нее переломы костей лица, вывих руки.