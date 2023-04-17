Извержение вулкана Тонга оказалось мощнее ядерных испытаний США

Science Advances: взрыв вулкана Тонга достиг мощности более 15 мегатонн

Ученые из Университета Майами показали, что извержение вулкана в Тонга в 2022 году было сильнее самых крупных ядерных испытаний США и произвело на свет мегацунами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Специалисты проанализировали снимки и карты, полученные в результате спутниковых наблюдений и съемок с беспилотников, а также данные полевых исследований, чтобы реконструировать цунами, возникшие в архипелаге Тонга. Оказалось, что регион характеризуется сложными рельефом мелководного дна, который действует как ловушка для медленных волн, удерживающая цунами в течение одного часа.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай произвел три взрыва. Первый характеризовался мощностью 0,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте, второй последовал через 12 минут и достиг мощности 4 мегатонны, а третий произошел через 38 минут после второго и достиг рекордных 15 мегатонн или выше. Извержение Тонга породило цунами высотой до 85 метров. На берега острова Тофуа обрушились волны высотой 45 метров, а на самый населенный остров архипелага Тонгатапу — 17 метров. Природная катастрофа унесла жизни нескольких человек.

Причинами немногочисленных жертв стали удачное местоположение извержения (волны от него обрушились на крутые берега высотой от 30 до 70 метров), отсутствие туристов из-за карантинных мер против пандемии COVID-19, а также меры по предупреждению и эвакуации населения, проводимые на островах Тонга за несколько лет до извержения. Однако существуют и другие подводные вулканы, способные породить мегацунами такой же силы и являющиеся потенциальной угрозой для жизни десятков тысяч человек.

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай представляет собой часть огромной подводной кальдеры Хунга диаметром пять километров. Этот вулкан способствовал формированию одних из самых молодых вулканических островов на Земле. Подводное извержение вулкана Тонга является результатом конвергенции Тихоокеанской и Индо-Австралийской тектонической плиты. По своей силе оно сравнимо с извержением вулкана Кракатау в 1883 году, которое привело к гибели более 36 тысяч людей.

