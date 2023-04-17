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13:06, 17 апреля 2023Россия

В Кремле прокомментировали слова Путина о возможности задействовать флот

Песков: слова Путина о возможности задействовать флот связаны с неспокойным временем

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Слова президента России Владимира Путина о возможности использования флота на разных направлениях связаны с неспокойным окружением страны по многим направлениям. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу обратил его внимание на то, что Военно-морской флот (ВМФ) России готов выполнять задачи на любых направлениях.

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами. Мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. И именно вот об этом шла речь», — пояснил представитель Кремля.

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Никита Абрамов
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