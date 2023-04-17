Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 17 апреля 2023Россия

Путин заявил о возможности задействовать российский флот в любых конфликтах

Путин: российский флот может быть задействован в любых конфликтах и на любых направлениях

Фото: Администрация Президента России

Россия может задействовать свои военно-морские силы в любых конфликтах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

В понедельник, 17 апреля, Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота.

Глава государства отметил, что флот готов выполнять задачи на любых направлениях. «Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду», — подчеркнул Путин.

Также в ходе встречи президент заявил об украинском направлении как о приоритетном для Вооруженных сил России. При этом он подчеркнул необходимость развивать военно-морские силы, указав, что «задачу развития флота никто не отменял».

Шойгу объявил о начале проверки боеготовности Тихоокеанского флота 14 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Япония выразила протест России из-за учений в районе Курил
В МИД заявили об утрате Евросоюзом политического и экономического веса
Блогер Тарасов описал состояние Александра Емельяненко фразой «ходит еле живой»
Учащиеся российской гимназии во время обеда засняли бегающих крыс в столовой
В российском пятизвездочном отеле охранник избил посетителя и попал на видео
Волочкова ответила на вопрос о свадьбе с «Дедом Морозом»
Раскрыто влияние забора на стоимость страховки дачи
Российский боец рассказал о подбивающих технику ВСУ десантниках на квадроциклах
Кладоискатели попытались продать находку за миллионы рублей и попали под суд
На Украине назвали общую сумму международной финансовой помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.