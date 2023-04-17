Путин заявил о возможности задействовать российский флот в любых конфликтах

Путин: российский флот может быть задействован в любых конфликтах и на любых направлениях

Россия может задействовать свои военно-морские силы в любых конфликтах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

В понедельник, 17 апреля, Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота.

Глава государства отметил, что флот готов выполнять задачи на любых направлениях. «Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду», — подчеркнул Путин.

Также в ходе встречи президент заявил об украинском направлении как о приоритетном для Вооруженных сил России. При этом он подчеркнул необходимость развивать военно-морские силы, указав, что «задачу развития флота никто не отменял».

Шойгу объявил о начале проверки боеготовности Тихоокеанского флота 14 апреля.