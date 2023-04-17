Главы МИД G7 осудили решение Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Главы МИД G7: размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии приведет к эскалации

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» осудили решение Москвы о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, сообщает ТАСС.

По информации агентства, на встрече глав внешнеполитических ведомств, посвященной ситуации вокруг Украины, японский министр Есимаса Хаяси заявил, что такой шаг приведет к дальнейшей эскалации ситуации.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики. По словам президента, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Он указал, что такое решение было принято в связи с заявлением Великобритании о передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном.