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10:55, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp улучшат популярную функцию

В WhatsApp появится возможность добавлять новую подпись к пересылаемым файлам

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp улучшат функцию, связанную с переотправкой сообщений. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

В новой бета-версии WhatsApp для Android 2.23.8.22 появилась возможность добавлять новые описания к пересылаемым файлам после удаления их оригинальной подписи, сообщили эксперты портала.

«Эта функция полезна, если текущая подпись неправильно описывает файл или вы хотите прикрепить другое описание», — отмечают специалисты. Новая опция уже доступна тестировщикам при пересылке изображений, видео, GIF-файлов и документов с подписью. Для широкой аудитории функция станет доступна в ближайшие дни, рассказали в WABetaInfo.

Ранее стало известно, что WhatsApp внедрит новую функцию, благодаря которой при переносе аккаунта на новое устройство на старом появится опция подтверждения действия. До этого сообщалось, что пользователи WhatsApp смогут публиковать в статусах голосовые сообщения до 30 секунд, а также выбрать в настройках конфиденциальности контакты, которым будет показан соответствующий статус.

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Олег Давыдов
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