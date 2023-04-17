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13:28, 17 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали причины появления белых пятен на ногтях

Косметолог Сабина Мустафанова: белые пятна на ногтях могут появиться из-за стресса

Фото: OHishiapply / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Сабина Мустафанова назвала россиянам причины появления белых пятен и полос на ногтях. Ее комментарий публикует Solenka.Info.

Медик пояснила, что подобная пигментация представляет собой не только косметический дефект. Так, она может свидетельствовать о проблемах с организмом — например, указывать на сердечно-сосудистые заболевания или стресс. Кроме того, в данном случае могут наблюдаться недостаток витаминов или грибок ногтей. Последний, как правило, также сопровождается помутнением и утолщением ногтевой пластины.

В то же время белые пятна возникают из-за травм, которые происходят в том числе во время маникюра, отметила собеседница издания.

Трихолог Ева Праудман из Великобритании раскрыла способы определить состояние здоровья женщины по внешнему виду ее волос. По растительности на теле можно сказать об уровне гормонов в организме человека, заявила специалистка. Например, чрезмерное выпадение волос может быть связано со снижением эстрогена. В то же время чрезмерное количество волос на подбородке и над верхней губой, а также рост бакенбард свидетельствуют об избытке тестостерона.

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Алина Гостева
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