Россиянам назвали причины появления белых пятен на ногтях

Косметолог Сабина Мустафанова: белые пятна на ногтях могут появиться из-за стресса

Врач-косметолог Сабина Мустафанова назвала россиянам причины появления белых пятен и полос на ногтях. Ее комментарий публикует Solenka.Info.

Медик пояснила, что подобная пигментация представляет собой не только косметический дефект. Так, она может свидетельствовать о проблемах с организмом — например, указывать на сердечно-сосудистые заболевания или стресс. Кроме того, в данном случае могут наблюдаться недостаток витаминов или грибок ногтей. Последний, как правило, также сопровождается помутнением и утолщением ногтевой пластины.

В то же время белые пятна возникают из-за травм, которые происходят в том числе во время маникюра, отметила собеседница издания.

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