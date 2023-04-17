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13:17, 17 апреля 2023Бывший СССР

В Армении арестовали заблудившихся азербайджанских военных

Суд в Ереване арестовал азербайджанских военных за пересечение границы с Арменией

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Суд в Ереване арестовал азербайджанских военных Агшина Бабирова и Хусейна Ахундова за незаконное пересечение границы с Арменией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.

Сообщается, что военнослужащих обвинили в незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц.

10 апреля Минобороны Армении сообщило о задержании азербайджанского военнослужащего, который рассказал, что с ним был еще один человек. 13 апреля был задержан второй военный. До этого в азербайджанском оборонном ведомстве заявили об исчезновении двух военнослужащих. Предполагалось, что они заблудились из-за плохих погодных условий.

Одного из задержанных заподозрили в убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината. Отмечается, что после этого военнослужащий якобы забрал телефон убитого охранника предприятия и провел прямой эфир в соцсетях.

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Алевтина Запольская
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