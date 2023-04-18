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11:42, 18 апреля 2023Мир

Китай предложил США перестать гнуть свою линию по Украине

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: США должны перестать гнуть свою линию по Украине

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Вашингтон должен вместе с международным сообществом вносить конструктивный вклад в политическое разрешение кризиса на Украине, считает официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Цитату приводит РИА Новости.

«Глядя на эти постоянно растущие призывы к миру в международном сообществе, США стоит следовать этой тенденции, вносить конструктивную роль в политическое разрешение кризиса, а не упрямо гнуть свою линию, подливая масло в огонь», — предложил дипломат.

Вэньбинь также отметил, что сейчас все больше стран призывают остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

Как пишет агентство Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон уже поручил разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева. Он обсудит ее с китайскими властями.

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Виктория Кондратьева
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