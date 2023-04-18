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16:51, 18 апреля 2023Наука и техника

Балтфлоту передали модернизированный СКР «Неустрашимый»

Завод «Янтарь» передал Балтфлоту корабль «Неустрашимый» после ремонта и модернизации

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» передал Балтийскому флоту сторожевой корабль (СКР) «Неустрашимый» проекта 11540 после ремонта и модернизации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«Передали в состав соединения надводных кораблей Балтийского флота», — сказали в пресс-службе завода, отвечая на соответствующий вопрос.

В Telegram-канале предприятия отметили, что приемо-сдаточный акт по приемке «Неустрашимого» после завершения планового ремонта и модернизации утвержден.

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Там добавили, что в ходе проведения приемо-сдаточных ходовых испытаний на корабле проверили работоспособность средств навигации, радиолокационного наблюдения и обнаружения целей, а также вооружения, средств борьбы за живучесть, средств управления движением, комплексов связи и средств радиационной, химической и биологической защиты. Корабль передали в состав соединения надводных кораблей, расположенного в Балтийске.

Ранее стало известно, что на ПСЗ «Янтарь» завершили плановый доковый ремонт сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый» проекта 11540.

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Даниил Иринин
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