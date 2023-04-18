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15:07, 18 апреля 2023Россия

Госдума поддержала наказание за помощь в исполнении решений против России

ГД поддержала поправку о лишении свободы за помощь в исполнении решений против РФ

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Государственная Дума поддержала поправку о лишении свободы на срок до пяти лет за содействие исполнению антироссийских решений международных структур. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Уточняется, что наказание предусмотрено за помощь в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании российских военнослужащих и добровольцев, а также должностных лиц органов публичной власти.

По данным ТАСС, Уголовный кодекс РФ хотят дополнить новой статьей 284.3. Помимо уголовной ответственности, за указанное преступление предлагается ввести наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Также 18 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену. Кроме того, поправки предусматривают ужесточение наказания за терроризм.

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Варвара Кошечкина
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