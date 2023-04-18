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13:48, 18 апреля 2023Россия

Алаудинов раскрыл детали выхода бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке

Алаудинов: вышедшие из окружения в Белогоровке бойцы «Ахмата» пленили военнослужащих ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вышедшие из окружения в Белогоровке бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и добыли «огромное количество необходимой развединформации». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.

Алаудинов сообщил, что все вышедшие из окружения бойцы уже представлены к государственным наградам. «Я считаю, что они эти награды реально заслужили», — подчеркнул он. Личный состав разведывательно-штурмового отряда «рвется вернуться в строй», добавил командир спецназа «Ахмат».

По мнению Алаудинова, события в Белогоровке, в которых принимали участие бойцы «Ахмата», позже лягут в основу книг и фильмов.

16 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о выходе бойцов спецназа «Ахмат» из окружения. По его словам, военнослужащие на протяжении пяти дней противостояли ВСУ, после чего смогли воспользоваться огнем российской артиллерии по украинским войскам и прорвать блокаду.

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Алан Босиков
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