Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:25, 18 апреля 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о мощном ударе российских военных по ВСУ в Артемовске

RusVesna: российские военные нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артемовске
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные нанесли мощнейший удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Город сотряс сильнейший взрыв, "гриб" виден даже в Константиновке», — говорится в сообщении.

Расстояние между Константиновкой и Артемовском составляет 77 километров.

16 апреля в Минобороны России сообщили, что штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Атремовска. В ведомстве также доложили, что воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
Польский министр признал «фиаско» переговоров с Украиной
В российском регионе загорелся фанерный завод
В МИД России обвинили Запад в милитаризации информпространства
Польский офицер осудил ВСУ за неумелое управление танками
Маск заявил о недоверии к интернету
Дело скопинского маньяка передали в суд
В США подросток застрял внутри игрового автомата
39-летняя певица Алсу раскрыла свой секрет красоты
Назван способ быстро и эффективно снять стресс при помощи секса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.