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13:16, 18 апреля 2023Культура

Украинский художник отказался от премии из-за присуждения награды россиянке

Украинский художник Майдуков отказался от премии мира из-за присуждения награды Улицкой

Фото: vetkit / Shutterstock / Fotodom

Украинский иллюстратор Сергей Майдуков отказался от премии мира имени Эриха Марии Ремарка, главная награда на которой была присуждена российской художнице Людмиле Улицкой. Об этом сообщили организаторы премии, передает издание Osnabruck.

В этом году лауреатом премии стала российская иллюстратор, а специальная награда была присвоена Майдукову. Художник поблагодарил членов жюри за выбор в его пользу, а также сообщил, что не сможет присутствовать на церемонии награждения, которая пройдет в немецком городе Оснабрюке 22 июня, из-за того что главный приз получит Улицкая, проживающая в Берлине с марта 2022 года.

«Заботясь о своей психике, я избегаю тяжелых чувств в это время. Пока что в моей жизни достаточно русского присутствия, поэтому я бы просто пришел в другой день, когда не будет церемонии. Я имел бы честь приехать, встретиться с вами и командой вживую и сказать спасибо вживую», — заявил Майдуков.

Позже художник изменил решение и сообщил, что вообще не собирается посещать мероприятие, а деньги, которые планировалось потратить на дорогу до Германии, он перечислит Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Одесский национальный академический театр оперы и балета уволил главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича из-за его выступления в театре супруга оперной певицы Анны Нетребко в Азербайджане.

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Анастасия Астахова
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