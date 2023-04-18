Официантка добавляла свою кровь в коктейли клиентов

WION: официантка в японском кафе подмешивала свою кровь в коктейли и была уволена

Руководство кафе в японском городе Саппоро, провинция Хоккайдо, уволило официантку после обвинений в том, что она добавляла свою кровь в коктейли, которые готовила для гостей заведения. Об этом сообщает WION.

Представители кафе Mondaiji сообщили в Twitter-аккаунте, что одна из официанток лишилась работы из-за привычки подмешивать свою кровь в коктейли, которые она готовила для клиентов. Напитки чаще всего содержали фрукты или другие красочные сиропы. «Такой поступок ничем не отличается от терроризма на подработке и абсолютно неприемлем», — говорится в твите на странице кафе.

Когда о произошедшем стало известно, кафе было закрыто на один день для замены всех стаканов для напитков. Имя уволенной официантки заведение не разглашает. Кафе рекламирует себя в соцсетях как место, где клиентов обслуживают проблемные дети и мрачные, но самые милые девушки.

Владелец заведения извинился перед клиентами за этот инцидент. Он пообещал выбросить весь алкоголь, который мог быть загрязнен.

Ранее сообщалось, что семь посетителей кафе в китайской провинции Чжэцзян были госпитализированы после того, как официантка по ошибке подала им моющее средство, которое перепутала с фруктовым соком. Пострадавшие намерены требовать компенсацию у руководства ресторана.

