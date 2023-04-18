Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 18 апреля 2023Россия

Избивший сторожа за отказ проехать под «кирпич» россиянин на BMW попал на видео

Мужчина на BMW в Уфе напал на охранника за отказ проехать под «кирпич» и попал на видео

В Уфе мужчина за рулем BMW напал на охранника из-за запрета проехать под «кирпич». Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как иномарка подъезжает к месту, где установлен «кирпич» — там ее встречает охранник, который перекрывает проезд. BMW пытается проехать вперед и подпирает сторожа, но тот не уходит. Впоследствии из авто выходит мужчина, который нападает на охранника и пытается его избить. Тот дает агрессивному водителю отпор, после чего мужчина садиться в иномарку вместе с пассажиром и уезжает.

По данным авторов канала, мужчина за рулем BMW ехал в автомобиле вместе с сыном — они не могли выехать с территории двора. Охранник пытался объяснить, как им покинуть территорию, но его советы проигнорировали. Успокоили агрессивного водителя только прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

Ранее в Калининской районе Санкт-Петербурга девочки-подростки жестоко избили 19-летнего охранника бара, который защищал друга. По предварительным данным, молодой человек решил помочь приятелю, который поссорился с незнакомцами в одной из соцсетей.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР
Блинкен в заявлении про Хиросиму и Нагасаки не принес извинений за бомбардировки
Россиянин сбросил в подпол задушенную сожительницу и позвал друга выпить
Россельхознадзор уничтожил 18 тонн контрабандного сыра дорблю
В России признали невозможность замены доллара и евро в ближайшее десятилетие
Аллигатор откусил мужчине ногу по колено
Милонов ворвался в вейп-шоп и начал угрожать сотрудникам диареей
Российские производители пластика попросили помощи из-за конкуренции с Китаем
Власти откажутся от кнопки отключения рекомендаций на сайтах
Военного осудили на пять лет за самовольный выезд из зоны СВО в Туву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.