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05:02, 18 апреля 2023Из жизни

Разлагающееся тело женщины нашли в чемодане на заброшенной автобусной остановке

CNA: в Малайзии на автобусной остановке нашли чемодан с разлагающимся телом женщины

Фото: Ilona Frey / Unsplash

В городе Джохор-Бару, Малайзия, прохожий нашел на заброшенной автобусной остановке чемодан с разлагающимся телом женщины. Об этом сообщает CNA.

Мужчина обнаружил останки в четверг, 12 апреля, и сообщил об этом полиции. В ходе вскрытия выяснилось, что погибшая была старше 25 лет, и у нее была травма головы. Предполагается, что она была мертва около двух недель на момент обнаружения. Как сообщает полиция, причина смерти женщины еще не установлена.

Суперинтендант полиции отметил, что властям было трудно установить пол, возраст и время смерти из-за сильного разложения трупа. «Тело разложилось более чем на 50 процентов, что видно невооруженным взглядом, и в нем были личинки мух», — говорит он.

Останки погибшей были отправлены в государственную больницу для проведения вскрытия. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что тело скончавшейся жительницы Лондона два с половиной года пролежало незамеченным. На ее смерть обратили внимание лишь после того, как у ее соседки снизу расплодились личинки мух.

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Алиса Удовик
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