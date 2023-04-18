Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 18 апреля 2023Россия

Российская армия уничтожила более 80 украинских военных на одном направлении

МО РФ заявило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Российская армия уничтожила более 80 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом заявил журналистам во вторник, 18 апреля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что удары по подразделениям противника наносились в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), Терны и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме бойцов, по словам Конашенкова, украинская сторона потеряла на данном направлении две боевые бронированные машины.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

16 апреля в Минобороны докладывали, что российские военные из подразделений группировки войск «Центр» уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.

В атаках российские Вооруженные силы задействовали артиллерию, авиацию и тяжелые огнеметные системы. Тогда же противник лишился гаубицы Д-30, боевой бронированной машины и двух автомобилей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Концерт Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили после требований депутата
Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Власти Японии поборются с бюрократией с помощью ChatGPT
Москвичка вспомнила о самых ярких происшествиях в столичной алкогольной Яме
Британский экс-министр заявил о расколе в мире из-за позиции Запада по Украине
Арест американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже признан законным
В ЛНР заработает мобильный интернет
Стилистка раскрыла россиянам действенные способы отрастить волосы
Дума приняла закон о расширении полномочий президента России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.