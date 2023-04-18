Российская армия уничтожила более 80 украинских военных на одном направлении

МО РФ заявило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российская армия уничтожила более 80 украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом заявил журналистам во вторник, 18 апреля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что удары по подразделениям противника наносились в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР), Терны и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме бойцов, по словам Конашенкова, украинская сторона потеряла на данном направлении две боевые бронированные машины.

16 апреля в Минобороны докладывали, что российские военные из подразделений группировки войск «Центр» уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.

В атаках российские Вооруженные силы задействовали артиллерию, авиацию и тяжелые огнеметные системы. Тогда же противник лишился гаубицы Д-30, боевой бронированной машины и двух автомобилей.