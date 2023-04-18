Президент Абхазии решил провести рабочие встречи в Москве

Президент Абхазии Бжания проведет встречи в администрации президента и Совбезе России

Президент Абхазии Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Отмечается, что по прибытии в столицу Бжания проведет рабочие встречи в администрации президента, правительстве и Совете безопасности России.

Ранее в Минобороны Абхазии сообщали о начале в республике широкомасштабных военных учений, нацеленных на проверку боеготовности войск. Подчеркивалось при этом, что тренировочные маневры проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки с Вооруженными силами России.