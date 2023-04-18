Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 18 апреля

Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине во вторник, 18 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Согласно данным от официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российским штурмовым отрядам за сутки удалось занять три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. Представитель ведомства подчеркнул, что ВДВ и группировка «Юг» оказывали поддержку штурмовым отрядам, а также пресекали попытки Вооруженных сил Украины контратаковать с флангов. Кроме того, российская авиация совершила шесть вылетов для поддержки штурмовых отрядов.

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки также сумели уничтожить два склада топлива для военной техники противника в Николаевской области.

По информации Минобороны России, потери украинской стороны за сутки на донецком направлении составили свыше 290 военнослужащих. На краснолиманском направлении противник потерял более 80 бойцов и две бронемашины.

Помимо этого российская армия пресекла действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении.

Представитель Минобороны также отметил, что с начала проведения спецоперации было уничтожено 407 украинских самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков.