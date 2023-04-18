На Украине назвали эпицентр боевых действий

Командующий Сухопутных войск ВСУ Сырский заявил, что Артемовск остается эпицентром боев

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал артемовское направление эпицентром боевых действий. Его слова передает Military Media Center в Telegram-канале.

«Эпицентром боевых действий остается бахмутское (артемовское — прим. «Ленты.ру») направление», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут самые тяжелые бои за последние десятилетия. Как он считает, российские войска поставили цель взять город. Череватый отметил, что украинские бойцы делают все возможное для того, чтобы не допустить этого.

14 апреля советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что за все время боев за Артемовск ВСУ потеряли «просто чудовищное количество» военных. Кроме того, украинские военнослужащие не забирают тела погибших сослуживцев из города.