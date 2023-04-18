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22:58, 18 апреля 2023Мир

Британский военный назвал ВСУ легкой добычей

Британский подполковник Стюарт назвал ВСУ легкой добычей из-за заканчивающихся ракет ПВО

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Британский подполковник Стюарт Кроуфорд прокомментировал состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в материале для Express

Стюарт заявил о заканчивающихся у ВСУ ракетах противовоздушной обороны (ПВО) и назвал украинские силы легкой добычей.

«Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро или столкнуться с последствиями», — подчеркнул британский военный.

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Подполковник также прокомментировал утечку секретных данных Пентагона и назвал произошедшее очередным конфузом Вашингтона и его партнеров. В одном из слитых документов отмечается, что при сохранении текущих темпов ракеты для системы С-300 у ВСУ закончатся уже 2 мая, а запасы для зенитных ракетных комплексов «Бук» истощатся еще раньше.

Теперь перед Киевом стоит вопрос, сможет ли Запад поставить необходимое количество оружия, чтобы восполнить опустевшие склады ВСУ.

Ранее в НАТО заявили о необходимости передать Украине еще больше оружия. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Марина Совина
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