В НАТО заявили о необходимости передать Украине еще больше оружия

Генсек НАТО Столтенберг призвал страны альянса передать Украине еще больше оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал поставки военной помощи Украине. Об этом он высказался в беседе с телеканалом CNN.

Столтенберг заявил о необходимости передать Украине еще больше оружия. «Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, материалов, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше», — призвал генсек страны альянса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Конгресса США республиканца Кевина Маккарти посетить страну. В ходе телефонного разговора с ним украинский лидер также заявил о потребностях Киева в новом оружии.

15 апреля стало известно, что США намерены направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон планирует выделить помощь через механизмы Всемирного банка.