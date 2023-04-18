В НАТО заявили о необходимости передать Украине еще больше оружия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал поставки военной помощи Украине. Об этом он высказался в беседе с телеканалом CNN.
Столтенберг заявил о необходимости передать Украине еще больше оружия. «Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, материалов, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше», — призвал генсек страны альянса.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Конгресса США республиканца Кевина Маккарти посетить страну. В ходе телефонного разговора с ним украинский лидер также заявил о потребностях Киева в новом оружии.
15 апреля стало известно, что США намерены направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон планирует выделить помощь через механизмы Всемирного банка.