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21:50, 18 апреля 2023Мир

В НАТО заявили о необходимости передать Украине еще больше оружия

Генсек НАТО Столтенберг призвал страны альянса передать Украине еще больше оружия
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал поставки военной помощи Украине. Об этом он высказался в беседе с телеканалом CNN.

Столтенберг заявил о необходимости передать Украине еще больше оружия. «Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, материалов, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше», — призвал генсек страны альянса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил спикера Конгресса США республиканца Кевина Маккарти посетить страну. В ходе телефонного разговора с ним украинский лидер также заявил о потребностях Киева в новом оружии.

15 апреля стало известно, что США намерены направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон планирует выделить помощь через механизмы Всемирного банка.

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Марина Совина
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