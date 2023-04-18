Стилист Лисовец назвал выдающую бедность одежду

Стилист Влад Лисовец: поддельная одежда известных брендов удешевляет внешний вид

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал выдающую бедность одежду. Его рассуждения на данную тему публикует PopCornNews.

Удешевить внешний вид могут поддельные предметы гардероба известных брендов, заявил эксперт. По его словам, данные изделия зачастую имеют отличительные признаки. «Потому что обычно это низкопробное китайское производство: там буквы плывут, в логотипе ошибки, иногда прототипов этих вещей вообще нет в коллекциях», — пояснил специалист.

Собеседник издания призвал заменить поддельную одежду юбками, пиджаками и плащами необычного кроя, а также отдавать предпочтение простым футболкам черного и белого цветов. Таким образом получится создать достойный наряд, отметил Лисовец. «Подделка — первый сигнал того, что у вас проблемы с финансами. А вы с этим лозунгом на себе ходите каждый день», — резюмировал он.

Ранее Лисовец также назвал самую устаревшую вещь в гардеробе россиян. По словам эксперта, бежевые тренчи были популярны шесть-семь лет назад. В настоящий момент они неактуальны, однако многие люди все еще продолжают их носить.