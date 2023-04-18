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13:35, 18 апреля 2023Россия

В России отменят шествие «Бессмертного полка» в очном формате

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в России в 2023 году не планируется

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Организаторы акции «Бессмертный полк» не стали подавать заявку на шествие в 2023 году. Об этом сообщила РИА Новости сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

«В связи с мерами безопасности принято решение использовать максимально различные форматы шествия», — прокомментировала Цунаева.

В качестве альтернативных форматов будет предложено внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект «Стена памяти» с фотографиями героев войны.

Кроме того, россияне могут 9 мая наклеить фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.

Ранее сообщалось, что организаторы акции «Бессмертный полк» решили отказаться от традиционного формата шествия в 2023 году.

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Варвара Кошечкина
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