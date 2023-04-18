В России отказались от традиционного шествия «Бессмертного полка» в 2023 году

Организаторы акции «Бессмертный полк» заявили об отмене традиционного шествия в 2023 году

Организаторы акции «Бессмертный полк» решили отказаться от традиционного формата шествия в 2023 году. Об этом они сообщили в беседе с «Интерфаксом».

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

В релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», уточняется, что в этом году было решено «пойти шире», уйдя от формата одной площади и одной улицы. Один из предложенных новых форматов — «Бессмертный полк» для автомобилистов. В рамках него водители смогут разместить фото ветеранов и, по желанию, информацию об их подвигах и наградах на задних или боковых стеклах машин.

Еще один вариант — прикрепить фото ветеранов к одежде. Журналистам, сотрудникам правопорядка и другим людям, которые в День Победы будут работать, предложили поместить фото на бейдж.

Помимо этого, россиянам предложили выкладывать истории о родственниках-героях в соцсети, а 9 мая установить их фотографии в качестве аватара. С 24 апреля футболки с изображениями героев можно будет распечатать в московских МФЦ.

«Бессмертный полк» — это международное общественное гражданско-патриотическое движение, цель которого — сохранить память об участниках Великой Отечественной войны. Каждый год участники движения выходят на шествие в крупных городах России и мира в День Победы. Они проходят по улицам, держа в руках фотографии участвовавших в войне родственников, а также записывают их истории в Народную летопись на сайте «Бессмертного полка».

В 2022 году шествие «Бессмертного полка» прошло в обычном формате, однако в 2020 и 2021 годах акция проводилась онлайн. Такое решение объяснялось мерами безопасности на фоне пандемии коронавируса.