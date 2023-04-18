Неправильное питание стало причиной 70 процентов случаев диабета второго типа

Низкое качество питания стало причиной 70 процентов случаев диабета второго типа в мире

Ученые Университета Тафтса пришли к выводу, что неправильное питание стало причиной более 70 процентов случаев диабета второго типа в мире. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Авторы проанализировали данные, которые были получены из 184 стран с 1990 по 2018 год. Специалисты рассмотрели 11 диетических факторов, влияющих на развитие диабета второго типа: недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы, чрезмерное потребление обработанного мяса и другие.

При этом увлечение пакетированным соком, малое количество некрахмалистых овощей, орехов или семян в рационе оказали меньшее воздействие на новые случаи заболевания. Ведущей причиной диабета во всем мире стало низкое качество потребляемых углеводов.

Исследование показало, что в Центральной, Восточной Европе и Центральной Азии, особенно в Польше и России, где рацион часто содержит большое количество красного мяса, преимущественно обработанного, а также картофель, наибольшее число случаев диабета второго типа было связано именно с питанием.

Кроме того, высокие уровни заболеваемости зафиксировали в Латинской Америке, особенно в Колумбии и Мексике, что объяснялось популярностью сладких напитков, обработанного мяса и низким потреблением цельного зерна. В общем итоге работа выявила, что неправильное питание спровоцировало более 14,1 миллиона случаев диабета второго типа в 2018 году.

