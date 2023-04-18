Учуявший запах мяса белый медведь пришел в российское село и попал на видео

На Чукотке белый медведь пришел в село на запах моржового мяса и попал на видео

Белый медведь учуял запах мяса пришел в чукотское село Уэлен. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал «Уэлен на краю земли».

На кадрах видно белого медведя, разгуливающего среди жилых домов. На него лают собаки местных жителей. Они вынуждают хищника покинуть территорию населенного пункта.

Скорее всего, медведь пришел в село, привлеченный запахом моржового мяса, добавляет сетевое издание RuNews24.ru. Мясом морского млекопитающего сельчане кормят собак, отмечает автор публикации. Привлеченные лаем, дикое животное заметили и люди. Они оповестили друг друга о разгуливавшем по улице медведе и сообщили об этом сотрудникам «Медвежьего патруля».

Ранее в апреле белый медведь вышел к российской полярной обсерватории и попал на видео. Его также отогнала собака. На ролике видно, как она лает на медведя и заставляет его уйти.