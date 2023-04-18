США вынудили Египет отказаться от помощи России и помочь Украине с артиллерией

Утекшие документы США показали, что Египет решил отправить оружие Украине вместо России

США вынудили Египет отказаться от помощи России и вместо этого помочь Украине с артиллерией, показано в утекших секретных документах Пентагона. Об этом сообщает The Washington Post.

В просочившемся в сеть файле сказано, что Каир под давлением Вашингтона решил отложить сделку с Москвой. Кроме того, египетская сторона одобрила продажу артиллерийских снарядов США калибра 152 и 155 миллиметров для отправки Киеву.

В бумагах отмечается, что Египет намеревался использовать свои мощности по производству оружия для Украины в качестве «рычага» для получения передовой военной техники США. При этом не указано, производил ли Каир ракеты для России или он поставлял Соединенным Штатам боеприпасы для Украины.

Ранее власти Египта опровергли сообщение о планах поставить тысячи ракет России. В файлах говорилось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси якобы приказал произвести на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для отправки в Россию.