Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 18 апреля 2023Путешествия

Россияне нашли замену подорожавшим курортам Турции

АТОР: российские туристы предпочли отпуск в Египте вместо подорожавших курортов Турции

Фото: Dmitrii Zhodzishskii / Unsplash

Российские туристы нашли замену подорожавшим курортам Турции — в 2023 году путешественники предпочитают проводить отпуск в Египте. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным турагентов, россияне часто обращаются к ним с просьбой подобрать альтернативу побережью Антальи. Чаще всего выбор падает на Египет, поскольку летом цены на отдых там ниже. При этом, как отмечают представители отрасли, путешественники должны быть готовы к отелям с уровнем ниже, чем в Турции.

Материалы по теме:
«Я узнал, что такое настоящая буря» Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
«Я узнал, что такое настоящая буря»Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
14 января 2020
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

Согласно сервису онлайн-бронирования туров Level.Travel, стоимость путевок на двоих в Египет составляет 174 тысячи рублей. В то же время на аналогичных условиях путевки в Турцию обойдутся на 15 тысяч дороже.

Ранее руководитель туристической компании Диана Фердман описала летнюю Турцию словами «отдых становится недоступным». Эксперт подчеркнула, что из-за введенных в отношении России западных санкций у отечественных туристов больше нет выгодных предложений как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали появившиеся данные о «второй волне» мобилизации
Тяжелораненый российский боец прополз четыре километра через минное поле
Россиянина осудили на 11 лет за убийство знакомого карандашом
В Подмосковье вырос интерес к одному типу квартир
Сокращение количества долларовых миллионеров в Москве оценили
Николас Кейдж призвал есть жуков во имя всеобщего блага
БДСМ-оргия в Подмосковье закончилась смертью двух мужчин
Россиянам дали советы по смене управляющей компании
Певица Биби Рекса дала отпор раскритиковавшим ее фигуру хейтерам
Прекращено дело сбившего истребитель на учениях российского летчика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.