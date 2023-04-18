Россияне нашли замену подорожавшим курортам Турции

АТОР: российские туристы предпочли отпуск в Египте вместо подорожавших курортов Турции

Российские туристы нашли замену подорожавшим курортам Турции — в 2023 году путешественники предпочитают проводить отпуск в Египте. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным турагентов, россияне часто обращаются к ним с просьбой подобрать альтернативу побережью Антальи. Чаще всего выбор падает на Египет, поскольку летом цены на отдых там ниже. При этом, как отмечают представители отрасли, путешественники должны быть готовы к отелям с уровнем ниже, чем в Турции.

Согласно сервису онлайн-бронирования туров Level.Travel, стоимость путевок на двоих в Египет составляет 174 тысячи рублей. В то же время на аналогичных условиях путевки в Турцию обойдутся на 15 тысяч дороже.

Ранее руководитель туристической компании Диана Фердман описала летнюю Турцию словами «отдых становится недоступным». Эксперт подчеркнула, что из-за введенных в отношении России западных санкций у отечественных туристов больше нет выгодных предложений как на внутреннем рынке, так и за рубежом.