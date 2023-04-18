Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 18 апреля 2023Мир

Польский министр признал «фиаско» переговоров с Украиной

RMF: польский министр Телюс признал провал переговоров с Украиной по сельхозпродукции

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс во время встречи с фермерами признал провал переговоров между Варшавой и Киевом по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Телюса, переговоры обернулись «фиаско», так как Польша и Украина еще не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев.

Министр отметил важность отправки в другие страны украинской продукции, ввозимой транзитом в Польшу. Телюс добавил, что работа продолжится, пока не достигнут «стопроцентной гарантии для польских фермеров».

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены возобновить транзит зерна через территорию Польши в качестве «первого шага» по отмене введенных запретов на импорт продовольствия. Министр сельского хозяйства Николай Сольский, отметил, что около 10 процентов продовольственных товаров из Украины пересекают польскую границу, а в Венгрию поступает около шести процентов аграрного экспорта страны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
Польский министр признал «фиаско» переговоров с Украиной
В российском регионе загорелся фанерный завод
В МИД России обвинили Запад в милитаризации информпространства
Польский офицер осудил ВСУ за неумелое управление танками
Маск заявил о недоверии к интернету
Дело скопинского маньяка передали в суд
В США подросток застрял внутри игрового автомата
39-летняя певица Алсу раскрыла свой секрет красоты
Назван способ быстро и эффективно снять стресс при помощи секса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.