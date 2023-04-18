Польский министр признал «фиаско» переговоров с Украиной

RMF: польский министр Телюс признал провал переговоров с Украиной по сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс во время встречи с фермерами признал провал переговоров между Варшавой и Киевом по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Телюса, переговоры обернулись «фиаско», так как Польша и Украина еще не в состоянии выработать механизмы транзита товаров, которые удовлетворили бы польских аграриев.

Министр отметил важность отправки в другие страны украинской продукции, ввозимой транзитом в Польшу. Телюс добавил, что работа продолжится, пока не достигнут «стопроцентной гарантии для польских фермеров».

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены возобновить транзит зерна через территорию Польши в качестве «первого шага» по отмене введенных запретов на импорт продовольствия. Министр сельского хозяйства Николай Сольский, отметил, что около 10 процентов продовольственных товаров из Украины пересекают польскую границу, а в Венгрию поступает около шести процентов аграрного экспорта страны.