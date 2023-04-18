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01:01, 18 апреля 2023Мир

Во Франции протестующие расстреляли полицейских из фейерверков

Во Франции протестующие расстреляли полицейских из фейерверков и подожгли отделение МВД

В Лионе французские протестующие расстреляли полицейских из фейерверков. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Кроме того, толпа подожгла местное отделение МВД. Беспорядки продолжаются в Париже, Страсбурге и других крупных городах страны.

Люди вышли на улицу после видеообращения президента Франции Эммануэля Макрона к нации. В нем французский глава оправдал закон о повышении пенсионного возраста, который приняли без голосования.

Массовые уличные протесты против пенсионной реформы во Франции проходят с конца января. Как заявлял французский лидер, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать.

Юлия Мискевич
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