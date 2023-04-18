Глава МАГАТЭ приехал в Казахстан с забинтованным запястьем

Глава МАГАТЭ Гросси с забинтованной рукой прибыл на встречу с президентом Казахстана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Казахстан и встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым с забинтованным запястьем, передает РИА Новости.

При этом повязка на руке не помешала Гросси расписаться под документом.

Глава МАГАТЭ совершил визит в Казахстан для укрепления сотрудничества агенства с республикой. Он поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил роль страны в процессе ядерного разоружения и нераспространения.

5 апреля директор агентства посетил Калининград для переговоров об обеспечении защиты Запорожской атомной электростанции в ходе военного конфликта».