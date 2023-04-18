Разведка Нидерландов обозначила главные угрозы безопасности страны

Разведка Нидерландов признала Россию и Китай наибольшими угрозами для безопасности страны

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) обозначила главные угрозы безопасности страны, передает Bloomberg.

В докладе ведомства говорится, что Пекин является важным торговым партнером Нидерландов, однако он представляет наибольшую угрозу для экономической безопасности страны. Там же сказано, что Китай якобы целится на голландские высокотехнологичные компании и учреждения посредством корпоративных поглощений, академического сотрудничества, а также незаконного цифрового шпионажа, тайных инвестиций и незаконного экспорта.

Кроме того, Амстердам признал Россию угрозой для страны, поскольку Москва якобы тайно нанесла на карту голландскую инфраструктуру в Северном море и осуществляет шпионаж и подготовительные действия для подрыва и саботажа.