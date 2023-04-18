Фанаты обеспокоились здоровьем Джастина Бибера из-за кадров с Coachella

Page Six: Джастин Бибер почувствовал себя плохо и вызвал обеспокоенность у фанатов

Фанаты обеспокоились здоровьем американского поп-исполнителя Джастина Бибера из-за кадров с музыкального фестиваля Coachella. Соответствующие снимки публикует Page Six.

На фотографиях жена исполнителя Хейли Бибер гладит его по спине. Предположительно, певец плохо себя почувствовал — на кадрах он натягивает на лицо капюшон толстовки, после чего опирается всем телом о заграждение. Отмечается, что певец выглядел «несчастным». Поклонники пары прокомментировали фотографии, поделившись своими переживаниями за поп-звезду.

Ранее Бибер показал подписчикам в социальных сетях вернувшийся после лечения частичного паралича лица навык. В июне 2022 года музыкант впервые рассказал о своем диагнозе. Певцу парализовало пол-лица из-за синдрома Рамзи Ханта — он не мог улыбаться одним уголком рта, моргать правым глазом, а также двигать ноздрей.

