В России предложили поменять осужденного на 25 лет Кара-Мурзу на Ассанжа

Главред RT Симоньян предложила поменять осужденного на 25 лет Кара-Мурзу на Ассанжа

Осужденного в России за госизмену и распространение фейков о Вооруженных силах оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) предложили обменять на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. С этой инициативой в своем Telegram-канале выступила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По словам журналистки, жизнь Кара-Мурзы является вредной, в то время как жизнь Ассанжа — полезной. При этом она отметила, что кроме оппозиционера нужно предложить для обмена и двух других заключенных российских тюрем и СИЗО.

«Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут», — написала Симоньян в блоге.

17 апреля 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про ВС РФ.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам заключения по статье о шпионаже. Наказание он отбывает в колонии в Мордовии. Сам осужденный отрицает свою вину.

17 июня 2022 года глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения.