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00:27, 18 апреля 2023Из жизни

Карл III выбрал официальное блюдо для торжеств по случаю коронации

Карл III выбрал французский киш официальным блюдом для торжеств по случаю коронации
Карл III

Карл III. Фото: Pool / Reuters

Король Великобритании Карл III и его супруга королева Камилла выбрали французский пирог киш в качестве официального блюда для «Большого ланча» — торжественных застолий по всей стране по случаю их коронации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Блюдо представляет собой глубокий пирог с хрустящей корочкой из «легкого теста с нежным вкусом шпината, бобов и свежего эстрагона».

Бывший повар Букингемского дворца Даррен Маккгрейди, который 15 лет готовил для королевы Елизаветы II, в интервью телеканалу Sky News отметил, что не удивился выбору Карла III. По его словам, король «любит все с яйцами и сыром».

Ранее сообщалось, что Карл III увеличил свое состояние и стал почти в два раза богаче покойной британской королевы Елизаветы II.

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Юлия Мискевич
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